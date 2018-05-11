Южная Корея заявила, что не обсуждает с США снятие санкций с КНДР

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Южная Корея и США не обсуждают возможность облегчения санкционного бремени КНДР на этом этапе, заявила в пятницу журналистам глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва.

"Мы ясно обозначили, что санкции останутся в силе, пока мы не увидим заметных и значительных шагов со стороны КНДР на пути к денуклеаризации… Мы не обсуждаем снятие санкций в настоящий момент", — сказала она.

В конце апреля состоялся первый за десять лет саммит лидеров Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

На 12 июня запланирована встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, где также будут обсуждаться вопросы денуклеаризации и отказа КНДР от ракетной программы. До этого Трамп проведет саммит со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Вашингтоне.