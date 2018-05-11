Медведев поздравил премьер-министра Малайзии с назначением на пост

Махатхир Мохамад во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018

Махатхир Мохамад во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре в Малайзии. 10 мая 2018

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с назначением на пост премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Россию и Малайзию связывают дружественные и партнерские отношения. Поступательно развивается взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Успешно реализуются крупные совместные проекты", — цитируются слова Медведева из поздравительной телеграммы.

Как отметил Медведев, он готов к активной работе с Мохамадом в целях дальнейшего наращивания всего комплекса российско-малайзийского сотрудничества.

Махатхир Мохамад, заняв пост главы правительства Малайзии в свои 92 года, стал старейшим человеком в мире, избранным на пост премьер-министра. Впервые доктор Махатхир Мохамад стал премьер-министром Малайзии в 1981 году, когда ему было 56 лет, и покинул этот пост в 2003 году. В предыдущий раз он был четвертым премьером Малайзии с момента обретения страной независимости от Великобритании.

На всеобщих выборах, прошедших в Малайзии 9 мая, оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом одержала победу, впервые в постколониальной истории страны отобрав власть у коалиции "Барисан Насиональ" (Национальный Фронт), которой в прошлом руководил сам Махатхир Мохамад.