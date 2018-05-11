В Мексике убили двух велосипедистов-иностранцев

МЕХИКО, 11 мая – РИА Новости. Два велосипедиста-иностранца, тела которых были найдены в районе мексиканского города Окосинго штата Чьяпас, погибли насильственной смертью, сообщила в пятницу прокуратура штата.
"Это могло быть нападение с применением насилия, у нас есть двое погибших, и пока речь идет об умышленном убийстве", — приводит канал Televisa заявление прокурора Луиса Альберто Санчеса.
Портал Universal в свою очередь отмечает, что поляку выстрели и в голову, а затем обезглавили, а немецкому гражданину отрезали одну руку в момент нападения.