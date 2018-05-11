В Мексике убили двух велосипедистов-иностранцев

МЕХИКО, 11 мая – РИА Новости. Два велосипедиста-иностранца, тела которых были найдены в районе мексиканского города Окосинго штата Чьяпас, погибли насильственной смертью, сообщила в пятницу прокуратура штата.

Ранее там были найдены останки пропавшего немецкого велопутешественника Хольгера Франца Хагенбуша и тело велосипедиста из Польши Кшиштофа Хмелевского. Их тела были обнаружены порознь 26 апреля и 4 мая, однако, как считает прокуратура, из Сан-Кристобаля-де-лас-Касаса они могли выехать в сторону Паленке вместе. По дороге на них было совершено нападение с целью грабежа.

"Это могло быть нападение с применением насилия, у нас есть двое погибших, и пока речь идет об умышленном убийстве", — приводит канал Televisa заявление прокурора Луиса Альберто Санчеса.

Портал Universal в свою очередь отмечает, что поляку выстрели и в голову, а затем обезглавили, а немецкому гражданину отрезали одну руку в момент нападения.