Евросоюз потребовал от Украины ускорить приватизацию госпредприятий

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Процесс приватизации государственных предприятий на Украине должен быть ускорен, заявил глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли.

Представитель ЕС напомнил, что закон о приватизации был принят Верховной радой.

"И мы начали работать в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Это очевидно необходимо ускорить", — цитирует Мингарелли агентство УНИАН.

Кроме того, он отметил, что в Евросоюзе рассматривают как "очень важную" земельную реформу на Украине.

Проведение масштабной приватизации является одним из требований международных кредиторов Украины. Верховная рада в январе приняла закон "О приватизации государственного и коммунального имущества".

В мае украинский правительственный комитет утвердил перечень из 26 крупных государственных предприятий для приватизации в 2018 году. В него вошли, в частности, Одесский припортовый завод, крупнейшее машиностроительное предприятие Украины "Азовмаш", крупнейший на Украине производитель турбинного оборудования для энергетики компании "Турбоатом", "Запорожский титано-магниевый комбинат" и ряд других предприятий.