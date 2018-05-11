Помпео обсудил с Ким Чен Ыном гарантии в обмен на денуклеаризацию

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном гарантии, которые США "готовы предоставить" в обмен на денуклеаризацию.

"У нас были хорошие переговоры, субстантивные переговоры, включающие сложные проблемы, вызовы и стратегические решения, которые предстоит принять председателю Киму относительно того, как он будет действовать и готов ли он в обмен на гарантии, которые мы готовы ему предоставить, осуществить полную денуклеаризацию", — сказал Помпео на встрече с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.