Мэй заверила Трампа, что Лондон продолжит оказывать давление на КНДР

ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила президента США Дональда Трампа, что Лондон продолжит вместе с США оказывать давление на КНДР с целью денуклеаризации страны, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя офиса британского премьера.

В четверг Трамп написал в Twitter , что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.

"Два лидера с нетерпением ждут встречи президента Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Премьер-министр сказала, что Великобритания продолжит работать с США над сохранением давления на Северную Корею с целью ее денуклеаризации", — говорится в сообщении.

Мэй также поздравила Трампа с освобождением из северокорейской тюрьмы трех американских граждан.