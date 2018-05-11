Замгендиректора МАГАТЭ Варьеранта подал в отставку

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая — РИА Новости. Заместитель генерального директора МАГАТЭ и глава Департамента гарантий, инспектировавший ядерные объекты в Иране, Теро Варьёранта (Tero Varjoranta) подал в отставку, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat со ссылкой на МАГАТЭ.

"Господин Теро Варьёранта ушел в отставку с 11 мая 2018 года. Генеральный директор назначил Массимо Апаро исполняющим обязанности директора Управления инспекций в Иране, а также исполняющим обязанности заместителя генерального директора и начальника Департамента гарантий, вступившего в силу немедленно", — сказал представитель МАГАТЭ.

Варьёранта занимался инспекциями ядерных объектов в Иране, пишет газета, и связывает его уход с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана.

В интервью Helsingin Sanomat в июле 2015 года Варьёранта оценивал соглашение по Ирану как " лучший результат, который может быть достигнут".

Он был назначен заместителем генерального директора МАГАТЭ в 2013 году, до этого был генеральным директором финского Центра по радиационной безопасности СТУК.

"Я не участвую в политике или дипломатии. Я работаю с вещами на основе фактов, спокойно и беспристрастно. Это мой путь, и я думаю, что меня выбрали, изучив сильные стороны", — прокомментировал в 2013 году своё назначение в МАГАТЭ Варьёранта.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Как говорилось в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), начнется немедленно. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.