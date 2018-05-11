Замгендиректора МАГАТЭ Варьеранта подал в отставку

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая — РИА Новости. Заместитель генерального директора МАГАТЭ и глава Департамента гарантий, инспектировавший ядерные объекты в Иране, Теро Варьёранта (Tero Varjoranta) подал в отставку, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat со ссылкой на МАГАТЭ.
Варьёранта занимался инспекциями ядерных объектов в Иране, пишет газета, и связывает его уход с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана.
В интервью Helsingin Sanomat в июле 2015 года Варьёранта оценивал соглашение по Ирану как " лучший результат, который может быть достигнут".
Он был назначен заместителем генерального директора МАГАТЭ в 2013 году, до этого был генеральным директором финского Центра по радиационной безопасности СТУК.
"Я не участвую в политике или дипломатии. Я работаю с вещами на основе фактов, спокойно и беспристрастно. Это мой путь, и я думаю, что меня выбрали, изучив сильные стороны", — прокомментировал в 2013 году своё назначение в МАГАТЭ Варьёранта.
Как говорилось в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), начнется немедленно. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.