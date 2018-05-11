Трамп обвинил другие страны и лоббистов в высоких ценах на лекарства в США

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил в высоких ценах на американские лекарства другие страны и американских лоббистов, работающих от лица местной фармацевтической промышленности.

"Когда иностранные правительства вымогают крайне низкие цены с американских фармацевтических компаний, американцам надо платить больше, чтобы субсидировать огромную стоимость разработки и производства", — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

"Это нечестно, это просто смешно, и этого больше не будет. Я отдал торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру распоряжение, чтобы исправление этой несправедливости было основным приоритетом на любых торговых переговорах", — сказал президент США.

Трамп также заявил, что индустрия использует лоббистов для того, чтобы сохранить нынешнее неприемлемое положение вещей. "В прошлом году лекарственное лобби потратило 280 миллионов долларов на лоббистов — больше, чем табачное, нефтяное и оборонное лобби вместе взятые. Еще 200 миллионов они потратили на то, чтобы защитить статус-кво и сохранить цены на искусственном уровне", — сказал Трамп.

По его словам, нынешняя администрация предпримет ряд мер против ряда производителей.

"Мы не собираемся вознаграждать тех, кто постоянно завышают цены", — сказал Трамп.

Он пояснил, что намерен устранить посредников и организовать более жесткие переговоры по компенсации расходов на лекарства государственными страховыми фондами. Кроме того, по словам Трампа, патентная система США будет защищать не монополии, а потребителей, и власти ускорят процесс лицензирования новых лекарств. Только в прошлом году были одобрены около 1 тыс дженериков — более дешевых аналогов "фирменных" препаратов, пояснил Трамп.

Белый дом распространил пояснительные материалы, в которых сообщил, что США тратят на лекарства на душу населения больше средств, чем все страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно статистике Белого дома, потребители в США обеспечивают до 70% прибылей фармацевтической индустрии в странах ОЭСР.

Кроме того, компании-производители постоянно меняют патенты, чтобы с помощью небольших изменений защитить авторские права на производство лекарственных брендов и не допустить на рынок дешевые аналоги-дженерики, сообщает Белый дом. Администрация выдвинула около 20 предложений по снижению цен на лекарства, включая те основные меры, о которых упомянул в своей речи Трамп.

Администрация надеется сэкономить на этих мерах сотни миллионов долларов для граждан США. Так, только одно из изменений в фонде медицинского страхования пожилых американцев Medicare даст экономию около 320 миллионов долларов в год, надеются в Белом доме.