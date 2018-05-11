В Киеве подготовят памятки для украинцев, желающих посетить ЧМ в России

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Госпогранслужба Украины совместно с министерством иностранных дел и другими ведомствами подготовят рекомендации украинцам, которые поедут в Россию на чемпионат мира по футболу-2018, сообщил в пятницу пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян.

Он утверждает, что существуют риски провокаций со стороны спецслужб РФ против украинцев, поэтому для желающих посетить чемпионат мира будут разработаны памятки, как себя вести в России.

"Я думаю, что мы отработаем рекомендации совместно с министерством иностранных дел, а также с другими заинтересованными ведомствами… По крайней мере то, что может быть полезным при возникновении каких-то нестандартных ситуаций", — цитирует Слободяна агентство УНН.

Пресс-секретарь отметил, что Госпогранслужба не рекомендует гражданам Украины посещать Россию во время чемпионата мира по футболу.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.