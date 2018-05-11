Украинский журналист назвал страну недогосударством

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Журналист и политик Дмитрий Гордон в эфире телеканала "112 Украина" заявил о том, что страна находится "под большой угрозой распада".

По его мнению, Украина не является "цельным государством".

"Украина — недогосударство. Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять. Мы не видим заботы государства о гражданах — это то первое, с чего должно начинаться государство", — считает журналист.

Как заметил Гордон, страна находится на грани распада, и "все, кто на Украине имеет способность мыслить", это понимают.

"И то, что мы глазом не успеем моргнуть, и от Украины не успеет остаться несколько кусков, и то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно", — подчеркнул журналист.

На Украине неоднократно заявляли о негативных последствиях, к которым может привести кризис власти в стране. Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев подчеркивал, что нынешний политический курс может подорвать территориальную целостность государства, которое "катится под откос". Член украинского парламента Нестор Шуфрич заявлял о том, что действия киевской власти "разорвут страну в клочья". По словам экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко, Украина может исчезнуть с карты мира "от массовой коррупции и разочарования".