В Ереване освободили поддержавшего вооруженный захват здания оппозиционера

ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Оппозиционер Гарегин Чукасзян, поддержавший в 2016 году вооруженный захват здания патрульно-постовой службы в Ереване и арестованный в апреле, освобожден; он вышел к участникам акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян сообщил, что он и депутат парламента от фракции "Елк" (Исход) Лена Назарян представили ходатайство об изменении меры пресечения Чукасзяна. В ходатайстве они берут на себя всю ответственность и гарантируют, что, находясь на свободе, Чукасзян будет должным образом выполнять процессуальные обязанности.

"В заключении я объявил голодовку, и эта голодовка продолжается. Завтра я отвечу на все вопросы", — заявил Чукасзян журналистам. Участники акции протеста, проходящей в пятницу в Ереване, требуют освободить членов вооруженной группы, которая, в 2016 году захватила ППС.

Лидер гражданской инициативы "Учредительный парламент" Чукасзян является фигурантом уголовного дела, находящегося в ведении Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении. Летом 2016 года он поддержал захват здания ППС в Ереване. Он разыскивался с 2016 года и был задержан 24 апреля 2018 года.

Группа вооруженных лиц из числа представителей радикальной оппозиции 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля. В результате нападения были убиты трое полицейских, получили ранения как сотрудники полиции, так и члены вооруженной группы. Вечером 31 июля напавшие сложили оружие и сдались властям, после чего были арестованы.

Параллельно с захватом полицейской части в Ереване были организованы митинги оппозиции в поддержку боевиков. В ходе этих митингов дважды произошли массовые беспорядки и столкновения манифестантов с силами правопорядка, в результате чего были раненые и пострадавшие с обеих сторон.