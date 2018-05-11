МИД Британии выясняет судьбу двух граждан, похищенных в Конго

ЛОНДОН, 11 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские власти выясняют судьбу двух граждан Соединенного Королевства, предположительно похищенных в Демократической республике Конго (ДРК) в пятницу, сообщил официальный представитель британского МИД.

По сообщениям местных СМИ, двое британцев были похищены неизвестными во время посещения национального парка Вирунга, где в апреле при нападении боевиков погибли шесть сотрудников. Сопровождавшая британцев женщина-гид была убита на месте.

"Мы находимся в тесном контакте с властями Демократической республики Конго в связи с инцидентом с двумя британцами. Наши сотрудники предоставляют их семьям всю необходимую помощь", — говорится в заявлении представителя МИД.

В регионе, где находится парк, отмечались вспышки насилия. Всего за последние годы местные боевики убили 175 сотрудников нацпарка.

Национальный парк Вирунга основан в 1925 году и является одним из старейших в Африке. На территории парка обитают около четверти горных горилл мира, находящихся на грани исчезновения. Парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.