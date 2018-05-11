В Литве с 14 по 25 мая пройдут военные учения с участием девяти стран НАТО

ВИЛЬНЮС, 11 мая — РИА Новости. Ежегодные военные учения по огневой поддержке Flaming Thunder ("Огненный гром") пройдут в Литве с 14 по 25 мая, в них примут участие военные из девяти стран НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны республики.

"Более 100 морских пехотинцев США с военной техникой прибыли в Клайпеду на этой неделе. С 14 по 25 мая американские военные совместно с более 1,2 тысячи военнослужащих примут участие в маневрах по огневой поддержке Flaming Thunder-2018. Учения пройдут на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде (Швенченский район) и на Гайжюнском полигоне в Рукле (Йонавский район)", — говорится в сообщении.

По данным министерства, в учениях "Огненный гром-2018" примут участие военнослужащие из девяти стран НАТО (США, Канады, Хорватии, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов, Франции и Германии).

В пресс-службе отметили, что эти учения проводятся в Литве уже в шестой раз. Военнослужащие частично будут передислоцированы 21 мая на полигон в Клайпедский район, где впервые в истории учений пройдут боевые стрельбы и тренировки с участием сухопутных сил, ВВС и ВМС.