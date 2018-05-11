Британские медики заявили об эпидемии кори в стране

ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские медики предупреждают об эпидемии кори и просят жителей страны пройти вакцинацию.

"По данным на 9 мая, с начала года в Британии отмечены 440 случаев заболевания корью, в том числе в Лондоне – 164, на юго-востоке Англии – 86, в центральной части – 78, на юго-западе 42 и 37 случаев в Западном Йоркшире… За весь прошлый год в стране были зафиксированы 267 случаев", — говорится в заявлении Управления здравоохранения Англии.

Медики объясняют рост числа заболеваний вспышкой кори в Европе, в частности, в Румынии и Италии, а также напоминают, что корь является инфекционным заболеванием, имеющим серьезные для организма последствия. В некоторых случаях корь может приводить к смерти.

В связи с этим медики просят жителей Британии проверить, имеется ли у них прививка от кори и, если таковой нет, обратиться к участковому врачу.