Британские медики заявили об эпидемии кори в стране

ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские медики предупреждают об эпидемии кори и просят жителей страны пройти вакцинацию.
Медики объясняют рост числа заболеваний вспышкой кори в Европе, в частности, в Румынии и Италии, а также напоминают, что корь является инфекционным заболеванием, имеющим серьезные для организма последствия. В некоторых случаях корь может приводить к смерти.
В связи с этим медики просят жителей Британии проверить, имеется ли у них прививка от кори и, если таковой нет, обратиться к участковому врачу.