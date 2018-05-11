Трамп поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию саммита с КНДР

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна за организацию саммита с КНДР, сообщил Белый дом.

"Президент Трамп поблагодарил премьер-министра Ли за его желание организовать 12 июня встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что обсуждались региональная безопасность и сотрудничество двух стран.

В четверг Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.

Сингапурская газета Straits Times не исключила, что встреча американского президента и лидера КНДР может состояться в отеле Shangri-La.

В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит лидеров Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.