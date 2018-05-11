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СМИ назвали конечную цель США после выхода из иранской сделки

Сюжет:
Выход США из ядерной сделки по Ирану (179)
18:5211.05.2018
(обновлено: 19:26 11.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в ВашингтонеБелый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Конечная цель США после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе — вновь сесть за стол переговоров с Ираном, пишет издание Foreign Policy (FP) со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепа США.

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Россия считает решение США о выходе из СВПД ошибочным

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

FP также отмечает, что администрация Трампа не намерена обращаться в Совет Безопасности ООН для того, чтобы вернуть все санкции против Ирана.

Как заявил представитель госдепа, конечная цель США — "достичь той точки, когда мы вновь сядем за стол переговоров с иранцами и начнем переговоры по новой сделке". "Я не думаю, что это настанет сегодня или завтра, но да, это является конечной целью — заложить основу для того, чтобы вернуть всех обратно за стол переговоров", — сообщил собеседник издания.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при этом во всех десяти отчетах подтвердило соблюдение Ираном договоренностей в рамках ядерной сделки. Это подтверждали и все остальные страны, которые вели переговоры по данному соглашению.

Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© AFP 2018 / Evan Vucci
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При этом, как говорится в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана, снятых ранее по СВПД, начнется немедленно. Восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

Санкции против Ирана были введены также и по линии СБ ООН, но были приостановлены в связи с достижением договоренностей в 2015 году. При этом существует механизм возврата санкций. Для этого США необходимо обосновать, что Иран нарушает положения сделки и получить поддержку партнеров, которой в настоящий момент нет.

В этой связи администрация Трампа решила воздержаться от того, чтобы идти в СБ ООН для начала обсуждений возврата санкций против Ирана по линии данного международного органа.

Представитель госдепа пояснил, что "в настоящий момент нет планов ехать в Нью-Йорк", где находится штаб-квартира ООН, чтобы начать процесс возврата санкций по линии Совета Безопасности. "США вышли из сделки…, так что мы не будем использовать положение (в СВДП), как в случае, если бы мы были участниками сделки для того, чтобы запустить процесс возвращения санкций", — сказал американский дипломат.

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