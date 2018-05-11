На Украине эвакуировали школу из-за распыления неизвестного вещества

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Почти 700 человек эвакуировали из школы в городе Павлоград Днепропетровской области Украины из-за распыления неизвестного вещества, сообщила в пятницу пресс-служба Павлоградского городского совета.

"Сегодня в 11.56 (совпадает с мск) в Павлоградской общеобразовательной школе №15 произошло ЧП: в месте общего пользования неизвестный распылил вещество неизвестного происхождения, которое вызвало першение (в горле — ред.) и кашель. В течение 6 минут была проведена эвакуация учащихся, учителей и персонала школы, около 680 человек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте работали спасатели, полиция и газовая служба. Специалисты отобрали пробы воздуха для проведения исследований.