В британском парламенте нашли многомиллиардную "дыру" в бюджете Минобороны

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Планы Министерства обороны Великобритании по модернизации Вооруженных сил страны могут оказаться под угрозой в связи с нехваткой средств, пишет газета The Independent со ссылкой на доклад депутатов палаты общин.

Согласно планам военного ведомства, Лондон за десять лет должен был потратить на вооружение почти 180 миллиардов фунтов стерлингов. Программа предусматривает, в частности, создание следующего поколения атомных подводных лодок и новых фрегатов, а также закупки самолетов F-35.

Однако, как выяснили депутаты, для исполнения этих проектов Минобороны не хватает денег, причем дефицит может достигать суммы почти в 21 миллиард фунтов.

Парламентарии обвинили руководство министерства в потере контроля над бюджетными расходами. Ведомство "не располагает достаточными средствами, чтобы закупить все, в чем оно нуждается", заключили авторы доклада.