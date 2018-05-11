МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заместители министров иностранных дел России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори обсудили проблему Корейского полуострова, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщается на сайте МИД РФ.

Консультации дипломатов прошли в пятницу в Москве.

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на Корейском полуострове, а также противодействие новым вызовам и угрозам", — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Основное внимание заместители министров уделили вопросам дальнейшего углубления политического диалога, наращивания торгово-экономического сотрудничества, развития взаимодействия на международной арене. Кроме того, они обсудили расширения культурных и иных гуманитарных обменов в контексте подготовки визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ и старта "перекрестных" годов России в Японии и Японии в России в конце мая.

Участники встречи договорились продолжить регулярные контакты по линии курирующих заместителей министров иностранных дел двух стран. Сроки следующего раунда будут согласованы по дипломатическим каналам, отмечает МИД РФ.