МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заместители министров иностранных дел России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори обсудили проблему Корейского полуострова, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщается на сайте МИД РФ.
Консультации дипломатов прошли в пятницу в Москве.
"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на Корейском полуострове, а также противодействие новым вызовам и угрозам", — говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Участники встречи договорились продолжить регулярные контакты по линии курирующих заместителей министров иностранных дел двух стран. Сроки следующего раунда будут согласованы по дипломатическим каналам, отмечает МИД РФ.