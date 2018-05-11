Новый этап в истории Малайзии: премьер помиловал "заклятого партнера"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Малайзия переживает второе за последнюю неделю политическое цунами: "новый-старый" премьер-министр страны Махатхир Мохамад, сенсационно вернувшийся в политику после победы возглавляемой им коалиции на парламентских выборах, заявил о помиловании бывшего лидера оппозиции Анвара Ибрагима.

Более того, 92-летний Мохамад не исключил, что Ибрагим, некогда один из главных политических соперников, может стать его преемником.

Эксперты по-разному оценивают перспективы этого союза, многие называют этот шаг лишь тактической уловкой, однако нынешняя политическая трансформация в Малайзии уже названа исторической и, по мнению аналитиков, может служить примером для других — не только региональных держав.

Снова в строю

На всеобщих выборах, прошедших в Малайзии 9 мая, оппозиционная коалиция во главе с Махатхиром Мохамадом, который занимал пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год, одержала победу, впервые в пост-колониальной истории страны отобрав власть у коалиции "Барисан Насиональ" (Национальный Фронт, НФ). Интрига заключается в том, что в прошлом именно Мохаммад возглавлял Национальный Фронт, который на протяжении многих лет был главной политической силой страны.

Однако после череды коррупционных скандалов и внутренних кризисов, которые потрясли НФ при преемнике Мохамада Наджибе Разаке, организация стала постепенно терять поддержку населения. Ее результаты последовательно снижались на выборах 2008 и 2013 годов, по итогам последней кампании НФ получил лишь 79 из 222 парламентских кресел.

Победителем стала оппозиционная коалиция "Альянс надежды", которую возглавил Мохамад. Накануне он вновь был приведен к присяге в качестве премьер-министра.

Frenemies или альянс заклятых врагов

Мохамад, которому сейчас 92 года, станет старейшим в мире премьер-министром, получившим этот пост в результате выборов. Но несмотря на возраст, именно с фигурой Мохаммада многие связывают надежды на новый этап в политической и экономической истории Малайзии, как это случилось в ходе предыдущего этапа его правления.

Эксперты связывают победу "Альянса надежды" не только с проблемами в НФ и популярностью старого-нового премьера. Одним из главных факторов стал характер этого альянса: Мохамад объединил силы с главным своим заклятым другом — Анваром Ибрагимом, человеком, который был некогда его главным соратником и которого, как утверждают злые языки, именно Мохамад отправил в тюрьму, заподозрив в премьерских амбициях.

В 1998 году Анвар Ибрагим, занимавший на тот момент пост вице-премьера и министра финансов Малайзии, был осужден на 15 лет по обвинению в коррупции и гомосексуализме. В 2004 году обвинения в гомосексуализме были сняты, и он был выпущен из тюрьмы. Однако в марте 2014 года после нескольких лет судебных разбирательств и апелляций Ибрагим все же был признан виновным в гомосексуализме и приговорен к пяти годам заключения. Сам Ибрагим все обвинения отвергает.

Несмотря на политическое давление и последующий тюремный срок Ибрагим все эти годы вел активную политическую деятельность, которая привела к росту популярности его сторонников и последовательному снижению влияния "Барисан Насиональ". Мохамад не мог не учитывать этот фактор, когда решил вернуться в политику, и он должен был объединиться с Ибрагимом, заявил РИА Новости заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

"Ну конечно: Ибрагим был тот человек, который создавал всю эту оппозицию. Махатхир популярен, но человек, сделавший оппозицию, дал ей идею и направление, это был Анвар Ибрагим", — сказал Мосяков.

Завкафедрой филологии стран Юго-Восточной Азии ИСАА МГУ Евгения Кукушкина согласна, что сейчас Мохамаду нужно было показать единство новой оппозиции.

"То, что он объявил это сам, означает, что ему важно продемонстрировать единство рядов победившего блока и, учитывая то, что происходило между Махатхиром и Анваром, конечно, необходимо новому старому руководству показать, что за ним стоят сплоченные и единые ряды, что они с Анваром прошли полосу негативного взаимодействия. Это особенно важно сейчас, потому что победивший блок от единства сейчас далек и работа там должна быть проведена большая по внутренней координации", — отметила эксперт.

Будущее коалиции

Отдельные аналитики видят в этом драму "шекспировского масштаба" (BBC), "сагу, длинной в десятилетия" (Reuters), а противники "Альянса" назвали этот шаг "коалицией удобства". Тем не менее сразу после победы Мохамада было объявлено, что Ибрагим должен быть "немедленно" помилован. Преподнесено это было как решение короля Малайзии, однако объявил об этом именно Мохамад и позже он заявил, что Ибрагим может стать его политическим преемником — после процедуры политической реабилитации.

Эксперты отмечают, что Мохамад, скорее всего, сдержит обещание и сделает Ибрагима своим преемником: он уже не столь влиятелен как ранее и должен считаться с интересами "заклятого друга".

Как ранее заявил Мохамад, выход Ибрагима из тюрьмы может произойти уже 8 июня. Однако остается открытым вопрос, сколько времени займет его политическая реабилитация.

В самой коалиции заявляют, что процесс займет не более двух лет, но согласно малайзийским законам, вернуться к политической деятельности после срока по подобным обвинениям человек может лишь спустя пять лет после выхода из тюрьмы.

"Его обвиняли по тем самым статьям, которые должны были закрыть ему дорогу вообще политику в мусульманском мире. Его обвиняют же в мужеложстве. Но это очень неординарная личность, это борец, человек, очень изменившийся. Так что я думаю, что это победа не столько Махатхира, сколько это победа Ибрагима, который бился в закрытую дверь, формировал блоки", — отметил Мосяков.

В свою очередь Евгения Кукушкина отмечает, что Ибрагим сможет добиться цели. "Он — человек способный и очень амбициозный, тем более, сейчас у него еще ореол страдальца. Привлекать людей на свою сторону он тоже очень хорошо умеет. Он — прекрасный оратор, его люди ходили специально слушать, поэтому он имеет в своем активе очень много того, что могло бы способствовать тому, чтобы он стал преемником", — отметила эксперт.

Аналитики указывают на другой немаловажный для Малайзии аспект: фактор национализма и исламизации. При Наджибе Разаке эти явления получили еще большую поддержку и обострили внутренние проблемы в многонациональной и мультиконфессиональной стране. Сам Ибрагим в конце 90-х также придерживался подобных взглядов, но сейчас его подходы заметно изменились, считает Мосяков.

"Ибрагим прошел огромный путь, он начинал как человек, поддерживающий исламских радикалов, но за время тюрьмы — вы когда там сидите, читаете разного рода книжки, просвещаетесь, у вас появляются новые идеи — он пришел к идее гражданского общества Малайзии", — констатирует Мосяков.

"Ожидать явно выраженной светскости не стоит, полного отказа от исламских ценностей произойти не может. Раньше малайцы — коренное население и мусульмане — были наиболее консервативной частью электората, на них опиралась во многом правящая власть. Огромным достижением победившего блока стало то, что они смогли подвинуть часть малайского консервативного электората в сторону более либеральной партии", — отметила в свою очередь Кукушкина.