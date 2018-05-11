ВСУ оборудуют вертолетные площадки в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (131)

ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Украинские силовики оборудуют вертолетные площадки в Донбассе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Командирам зенитных ракетных дивизионов 1129 зенитного ракетного полка отданы указания на оборудование вертолетных площадок в базовых лагерях дивизионов в районе Лисичанска", — сказал он.

По его словам, украинские силовики наращивают вооружения и технику вдоль линии соприкосновения. "Украинские силовики продолжают подвоз боеприпасов. Седьмое мая на железнодорожную станцию в населенный пункт Рубежное прибыл состав из 20 вагонов с боеприпасами различного типа, что подтверждает подготовку к агрессивным действиям", — добавил Марочко.