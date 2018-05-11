Cоратник Пашиняна стал первым вице-премьером Армении

ЕРЕВАН, 11 мая – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил первым вице-премьером Арарата Мирзояна — соратника главы кабмина Никола Пашиняна, депутата от фракции "Елк".

"Назначить Арарата Мирзояна первым вице-премьером Армении", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте. До назначения Мирзоян был депутатом парламента от возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход).

Вице-премьером назначен пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян.