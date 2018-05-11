В Калифорнии в школе произошла стрельба

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. В школе города Палмдейл штата Калифорнии произошла стрельба, передает телеканал Fox News со ссылкой на местного шерифа.

Палмдейл находится в часе езды от Лос-Анджелеса. Fox News сообщает, что школьники размещают в Twitter сообщения о вооруженном нападающем. Полиция работает на месте происшествия.

ANYONE CAN U SPEED THE NEWS PLEASE THERE IS A SHOOTING AT HIGHLAND HIGH SCHOOL IN A PALMDALE CA WE ARE SCARED WE HEARD A AUTOMATIC RIFLE AND A PISTOL SHOOTING WITH PEOPLE SCREAMING!!!!! PLEASE RETWEET LET EVERYONE KNOW I CAN'T CALL MY PARENTS I'M SCARED WE ARE ALL SCARED PLEASE — Chase Mancini (@mancini_chase) 11 мая 2018 г.

По данным телеканала CBS, по меньшей мере один человек был ранен. Детали произошедшего пока неизвестны.