Савченко за 50 дней голодовки сбросила 17 килограммов, сообщила ее сестра

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, за 50 дней голодовки похудела на 17 килограммов, сообщила ее сестра Вера.

"Надежда сейчас весит 68 килограммов. Она была 85, сейчас 68. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, так как ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя", — приводит слова Веры Савченко издание "Украинская правда".

Она сообщила, что у Надежды сегодня день рождения и они с мамой принесли ей в СИЗО торт.

При этом Вера не стала комментировать, кто будет представлять интересы Надежды в суде после того, как она отказалась от адвокатов. "Суд 14 мая, в 13.00 (совпадает с мск). Другого не комментирую. Это решение Надежды. И она попросила меня (не комментировать — ред.). Она все скажет сама на суде", — добавила Вера.

Ранее в пятницу адвокат Олег Соловей сообщил РИА Новости, что Савченко отказалась от защитников.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.