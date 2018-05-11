Иванишвили надеется, что навсегда отстранил Саакашвили от власти в Грузии

ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. Новый председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", бывший премьер и известный бизнесмен Бидзина Иванишвили надеется, что окончательно отстранил от власти команду экс-президента Михаила Саакашвили.

"Я создал партию в 2012 году и вместе с моим народом осуществил одну из самых почетных миссий в моей жизни – мы победили, и я уверен, что окончательно отстранили насильственное и угнетающее народ руководство", — заявил Иванишвили на съезде партии, где его утвердили на пост председателя.

"Грузинская мечта" пришла к власти по итогам парламентских выборов 2012 года, тем самым завершив девятилетнее правление партии Саакашвили.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.