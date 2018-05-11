Дом для Саргсяна и кадровые перестановки: Пашинян провел заседание кабмина

Кандидат в премьер-министры Армении - глава фракции Елк, руководитель оппозиционного движения Никол Пашинян во время специального заседания парламента Армении. 8 мая 2018

Кандидат в премьер-министры Армении - глава фракции Елк, руководитель оппозиционного движения Никол Пашинян во время специального заседания парламента Армении. 8 мая 2018

ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Новый глава кабмина Армении Никол Пашинян в пятницу впервые провел заседание правительства. Ожидалось, что премьер, возглавлявший ранее массовые акции протеста, озвучит новый состав правительства, однако он назвал лишь имя будущего министра обороны, им станет и.о. главы МЧС Давид Тоноян.

Информация о других кадровых перестановках, по словам премьера, будет предоставлена позднее. При этом исполняющий обязанности министра транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян заявил, что не останется работать в правительстве.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Национальное собрание Армении 8 мая избрало Пашиняна премьером.

Вопросы повестки



Правительство на своем последнем заседании в этом составе обсудило около 15 вопросов. В частности, было принято решение о создании военно-технического научно-исследовательского института.

Кроме того, Пашинян поручил главе своей администрации в течение месяца представить предложение по обеспечению жильем бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Согласно законодательству Армении, бывшим президентам должны быть предоставлены, в частности, пожизненная пенсия, жилье и госохрана.

Кабмин также направил в парламент на ратификацию протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, обусловленный переходом Армении к парламентской форме правления.

Протокол был подписан 15 марта 2018 года в Москве представителями стран ЕАЭС. Согласно поправкам, в состав Высшего совета союза входят главы государств-членов либо главы правительств, если у них есть полномочия принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию органа.

Планы на будущее



После заседания Пашинян сообщил журналистам о предстоящем назначении и.о. главы МЧС и бывшего замминистра обороны Давида Тонояна руководителем оборонного ведомства.

Он также сообщил, что министр диаспоры Грануш Акопян не останется в новом правительстве, хотя само министерство продолжит функционировать. По словам Пашиняна, основной миссией нового руководителя Миндиаспоры должно быть содействие репатриации армян.

Премьер добавил, что представители второй по величине парламентской фракции "Блок Царукян" войдут в правительство, а вопрос включения в состав кабмина членов партии "Дашнакцутюн" еще обсуждается.

Внеочередные выборы



Пашинян в пятницу подтвердил, что внеочередные парламентские выборы пройдут в максимально приемлемые сроки. Ранее он заявлял, что следующим шагом после формирования временного правительства должно стать внесение поправок в избирательное законодательство и проведение внеочередных выборов в Национальное собрание.

Пашинян подчеркнул, что, согласно конституции, распустить парламент и провести внеочередные выборы возможно и после утверждения программы правительства.

Он отметил, что сейчас у властей есть общественная поддержка, которая должная быть использована для развития страны. При этом Пашинян пообещал уйти в отставку, если лишится ее.