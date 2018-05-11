Во время атаки талибов* в Афганистане погибли не менее 20 силовиков

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. По меньшей мере 20 силовиков погибли в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан"* в провинции Фарах, передает телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции Назера Мехри.

Отмечается, что нападение произошло в пятницу ночью в провинции Фарах на западе страны, столкновение между силовиками и боевиками длилось около трех часов.

По данным телеканала, после нападения боевики подожгли несколько автомобилей силовиков, а также похитили их оружие и боеприпасы.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России