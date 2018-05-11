В Индии нашли необычное применение танку Т-90

Танки Т-90 на параде в честь празднования Дня Республики в Индии

Танки Т-90 на параде в честь празднования Дня Республики в Индии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Индийские военнослужащие нашли необычное применение танку Т-90С, превратив его в импровизированную командную машину.

На фото, опубликованных в Twitter пресс-службой вооруженных сил страны, видно, что поверх башни одной из боевых машин установлены кресла, с которых высокопоставленные военные могут обозревать местность.

Ex #VijayPrahar. The Month long Exercise of #SaptaShaktiCommand concluded on 9 May 2018. Over 25000 soldiers with massive array of modern equipment including tanks, attack helicopters,drones & fighter aircrafts participated in the exercise addressing full spectrum of operations. pic.twitter.com/CdYY0zfQjs — ADG PI — INDIAN ARMY (@adgpi) 10 мая 2018 г.

Фотография была сделана во время учений индийской армии, в которых принимали участие более 25 тысяч военнослужащих с бронетехникой, авиацией, вертолетами и беспилотниками, отмечается в сообщении.

Основной боевой танк Т-90 был принят на вооружение в 1993 году. Он оснащен 125-миллиметровым орудием, комплексом оптико-электронного подавления "Штора", системами динамической защиты. Масса боевой машины составляет около 46 тонн, экипаж — три человека.

