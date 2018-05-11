Иванишвили выразил надежду на возобновление диалога между Грузией и Россией

ТБИЛИСИ, 11 мая — РИА Новости. Новый председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", бывший премьер-министр и известный бизнесмен Бидзина Иванишвили выразил надежду на возобновление диалога с Россией при помощи международных партнеров.

"Мы частично сумели осуществить деэскалацию отношений с Россией, и надеемся, что при помощи международных партнеров станет возможно перейти в режим диалога и выслушать друг друга. Что создаст перспективы достижения шаг за шагом поставленных перед государством задач", — заявил Иванишвили на съезде партии, где в результате голосования его утвердили на пост председателя.

Дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны в 2008 году.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками".