Экс-премьер Грузии стал председателем правящей в стране партии

ТБИЛИСИ, 11 мая – РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" на съезде в пятницу утвердила нового председателя – им стал ее основатель, бизнесмен Бидзина Иванишвили, сообщил генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В конце апреля премьер Грузии Георгий Квирикашвили сообщил, что покидает пост председателя правящей партии "Грузинская мечта" и эту должность займет Иванишвили. Коалиция "Грузинская мечта" пришла к власти в ноябре 2012 года, сформировав парламентское большинство и новое правительство.

"Решение принято, поздравляю", — заявил Каладзе на съезде по итогам голосования.

На съезде также утвердили новый состав политсовета партии. Число членов политсовета сократилось с 19 до 15. В список вошли Иванишвили, спикер парламента Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Георгий Квирикашвили, депутаты, генеральный директор Партнерского фонда и члены правительства.

После победы на выборах Иванишвили занял пост премьер-министра, однако через некоторое время покинул его и перешел в "гражданский сектор". Несмотря на это, представители оппозиции не раз заявляли, что Иванишвили продолжает "править страной".