В Донецке проходит шествие в честь Дня республики

Участники митинга Нам этих дней не позабыть в Дебальцево, посвященного третьей годовщине освобождения города от вооруженных сил Украины. Архивное фото

Участники митинга Нам этих дней не позабыть в Дебальцево, посвященного третьей годовщине освобождения города от вооруженных сил Украины. Архивное фото

ДОНЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Более 35 тысяч человек принимают участие в торжественном шествии в Донецке, посвященном Дню самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в пятницу представитель организаторов акции.

"Сегодня в шествии, посвященном Дню Республики, принимают участие более 35 тысяч человек", — сказал он журналистам.

В настоящее время колонна проходит по центральной улице Донецка.

По данным организаторов, на мероприятии присутствуют глава ДНР Александр Захарченко, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, вице-президент Абхазии Виталий Габния, председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов. От России присутствуют члены Совета Федерации Сергей Мамедов от Самарской области, Ольга Ковитиди — от Республики Крым, депутат Госдумы Казбек Тайсаев, первый заместитель председателя парламента Северной Осетии Александр Тотоонов.

День республики в ДНР отмечается 11 мая. В этот день в 2014 году в Донецкой области состоялся референдум о самоопределении региона, организованный сторонниками федерализации. По данным Центральной избирательной комиссии ДНР, в голосовании приняли участие более 2,5 миллиона человек. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% проголосовавших.

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