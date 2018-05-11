ЕС намерен сохранить ядерное соглашение с Ираном, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. ЕС намерен сохранить ядерное соглашение с Ираном, потому что оно работает, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Состояние мира сегодня – это состояние хаоса, распространение кризисов, а конфронтация, кажется, преобладает над рациональностью… И именно в тот момент, когда все не ладится, рациональность, спокойствие и предсказуемость, уважение, диалог больше всего необходимы во избежание самых неблагоприятных сценариев, для предотвращения распространения конфликтов, сдерживания напряженности, для сохранения того, что еще работает, что мы и намерены делать в случае иранской сделки", — заявила она, выступая на конференции во Флоренции.

Трансляцию выступления ведет пресс-служба ЕК.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, он сообщил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат соглашения. В четверг Трамп заявил, что хочет добиться "хорошей сделки" с Ираном.