Турция готова пойти навстречу Армении в налаживании отношений

АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Турция готова дать ответ Армении на предложение о нормализации отношений, если Ереван откажется от своей враждебной позиции по отношению к Анкаре, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

Как заявил в среду журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, Армения готова наладить отношения с Турцией без предварительных условий.

"Если Армения откажется от своей многолетней враждебной позиции по отношению к Турции, ее границам и территориальной целостности, и хочет открыть новую страницу, мы рассмотрим это и дадим соответствующий ответ, принимая во внимание интересы нашей страны. Мы не хотим быть в ссоре ни с кем, особенно с соседями", — сказал Йылдырым журналистам.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.