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Верховный суд Испании готов пересмотреть обвинения против Пучдемона

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (571)
16:0011.05.2018
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкПлакат Пучдемон - наш президент. Архивное фотоПлакат Пучдемон - наш президент. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МАДРИД, 11 мая – РИА Новости. Верховный суд Испании готов пересмотреть выдвинутые против бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона обвинения, чтобы добиться его экстрадиции из Германии, следует из документа, направленного в немецкий суд судьей Пабло Льяреной.

Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Пятого апреля суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что задержанный в Германии на основании евроордера Пучдемон может быть выпущен из тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции. Суд также заявил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, во время проведения референдума о независимости не было насилия.

Испанский Верховный суд в пятницу распространил разъяснительный документ, направленный в немецкий суд, относительно особенностей испанского законодательства, выдвинутых против Пучдемона обвинений, а также событий в Каталонии осенью прошлого года. В нем ВС подтверждает, что в отношении Пучдемона выдвинуты обвинения в организации восстания и растрате госсредств (коррупции) и сообщает, что дело в отношении событий последних пяти лет в связи с "сепаратистским процессом" в Каталонии насчитывает 3900 страниц и включает сотни показаний свидетелей, тысячи документов, записи телефонных разговоров, выступления обвиняемых в СМИ и так далее.

Судья Льярена обращает внимание, что согласно испанскому законодательству действия, совершенные Пучдемоном, попадают под статью 472 Уголовного кодекса, которая защищает конституционный строй страны. В частности, эта статья предполагает наказание за провозглашение независимости части национальной территории, говорится в документе. Наказание составляет от 15 до 30 лет заключения.

Мадрид, Испания. Архивное фото
© Depositphotos / SOMATUSCANI
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Альтернативой, говорится в документе ВС, может стать 544 статья УК – мятеж. "Это преступление предполагает публичные выступления, чтобы помешать силой или незаконными способами применению законов, законному осуществлению власти и выполнению административных или судебных соглашений или резолюций. Это преступление само по себе не обязательно предполагает насилие", — говорится в письме. Этот тип преступления предполагает наказание от 10 до 15 лет заключения.

Кроме того, ВС сообщает, что "события могут быть квалифицированы как преступление неподчинения властям на основании 410 статьи Уголовного кодекса, что карается штрафом".

Суд напоминает, что в конце сентября и начале октября 2017 года митингующие совершали действия против сил органов правопорядка, осаждали государственные учреждения, угрожали предпринимателям, которые осуществляли контракты с государственными и полицейскими органами, перекрывали автомобильные и железные дороги.

В письме говорится, что в течение двух лет в каталонском парламенте принимались законы, направленные на провозглашение суверенитета Каталонии и подготовку ее отделения от Испанского Государства. В общей сложности Конституционный суд удовлетворил 13 исков испанского правительства, отменив решения каталонских властей.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2018 / Belga/Nicolas Maeterlinck
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Льярена обращает внимание немецких коллег, что Пучдемон в качестве главы правительства автономного сообщества игнорировал все призывы правительства и постановления судебных органов – в том числе в отношении незаконности проведения референдума о независимости 1 октября. В документе также отмечается, что каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra, насчитывающие 17 тысяч человек, не выполняли распоряжения судов и правительства Испании, подчиняясь незаконным приказам руководства автономного сообщества, позволив провести голосование. Таким образом, Каталония "оказалась без полицейского контроля, которое обычно есть здесь у государства", из-за чего в регион были направлены 6 тысяч представителей Гражданской Гвардии и Национальной полиции, однако этого усиления оказалось недостаточно, чтобы закрыть 2500 избирательных участков.

Кроме того, ВС направил в Германию десятки видео, которые свидетельствуют о агрессивном и насильственном характере событий в Каталонии.

Пучдемон бежал в Бельгию из Испании в конце октября – после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. 25 марта он был задержан в Германии, однако 5 апреля суд выпустил его под залог и при условии, что он не покинет территорию страны, на время рассмотрения запроса об экстрадиции по существу.

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