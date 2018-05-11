Трамп не приедет на открытие посольства США в Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет принимать личного участия в церемонии открытия посольства в Иерусалиме 14 мая, он обратится к собравшимся по видеосвязи, сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Президент обратится к собравшимся по видео", — сказал он.
Ранее Трамп не исключал того, что сам посетит Израиль и примет участие в церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме.
Делегацию США возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан. Кроме него, в состав делегации войдут посол США в Израиле Дэвид Фридман, глава минфина Стивен Мнучин, помощник президента Джаред Кушнер, помощник главы государства и его дочь Иванка Трамп, помощник американского лидера Джейсон Гринблат.
Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.
Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.