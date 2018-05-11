Трамп не приедет на открытие посольства США в Иерусалиме

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не будет принимать личного участия в церемонии открытия посольства в Иерусалиме 14 мая, он обратится к собравшимся по видеосвязи, сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Президент обратится к собравшимся по видео", — сказал он.

Ранее Трамп не исключал того, что сам посетит Израиль и примет участие в церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме.

Делегацию США возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан. Кроме него, в состав делегации войдут посол США в Израиле Дэвид Фридман, глава минфина Стивен Мнучин, помощник президента Джаред Кушнер, помощник главы государства и его дочь Иванка Трамп, помощник американского лидера Джейсон Гринблат.

Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением ООН.

Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.