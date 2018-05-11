США рассчитывают на прогресс в палестино-израильском урегулировании

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. США по-прежнему настроены оптимистично в отношении возможности достижения прогресса в палестино-израильском урегулировании, заявил журналистам представитель американской администрации в преддверии открытия посольства США в Иерусалиме.
Чиновник сообщил, что не в курсе, будут ли представители администрации США встречаться с палестинскими властями.
"Я думаю, что мирный процесс продвигается. Мы по-прежнему настроены оптимистично на достижение прогресса", — сказал он.
Перенос американского посольства приурочен к 14 мая — дню 70-летия образования Израиля. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на здании, размещением там посла и небольшой группы сотрудников. Полноценная релокация, как ожидается, займет больше времени и потребует освоения всего принадлежащего американцам земельного участка в Иерусалиме.