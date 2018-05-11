В Раде потребовали стянуть силовиков к границе с Крымом

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к правительству с требованием разместить на границе с Крымом подразделение Нацгвардии и увеличить количество силовиков в приграничных населенных пунктах.
"За четыре года обороноспособность Украины сильно выросла, но присутствие силовиков вблизи оккупированного Крыма мизерно. Их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России", — написала депутат в Facebook.
Остается неясным, о какой "подрывной деятельности" говорит парламентарий. Именно украинская сторона периодически устраивает провокации или анонсирует их.
Например, на границе с Крымом появлялись билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова и посвященные 100-летию "освободительного похода". Речь идет о так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой бойцы Украинской Народной Республики попытались свергнуть в Симферополе советскую власть.
После госпереворота на Украине в 2014 году в Крыму состоялся референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Киев по-прежнему считает регион своей, хотя и временно оккупированной территорией. При этом Москва не раз отмечала, что крымчане проголосовали за вхождение в состав России демократическим путем в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН.
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