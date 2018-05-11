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В мире

Более 42% опрошенных граждан Словакии "поддержали социализм"

15:4711.05.2018
(обновлено: 15:53 11.05.2018)
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© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фотоФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
© AP Photo / Petr David Josek

ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. У многих граждан Словакии сохраняется ностальгия по жизни при социализме, ей отдают предпочтение перед действительностью 42,6% человек, говорится в комментарии агентства Focus к опубликованным в пятницу результатам проведенного им опроса на эту тему.

Здание Национального совета Словацкой Республики. Архивное фото
CC BY 2.0 / Dennis Jarvis / Slovakia - National Council
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"С социализмом жители Словакии попрощались в конце 1989 года, но до сих пор многие из них считают, что при нем жилось лучше, чем теперь, в условиях капитализма. Именно так ответили при опросе 42,6% респондентов, причем 19,8% полагает, что при социализме жизнь была значительно лучше нынешней", — говорится в комментарии.

Около одной трети опрошенных, 32,1%, придерживаются противоположного мнения, предпочитая прошлому сегодняшний день.

На взгляды респондентов о жизни до и после 1989 года немалое влияние, согласно опросу, оказывают уровень их образованности, место проживания и, естественно, возраст.

Примерно три четверти людей с невысоким образованием отдают предпочтение социализму, среди выпускников средней школы взгляды на эту тему разделились примерно поровну, а среди людей с высшим образованием более 70% считают постсоциалистическую жизнь гораздо более для них приемлемой.

Флаг Словакии. Архивное фото
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
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Более 70% граждан в возрасте свыше 65 лет полагают, что до 1989 года жилось лучше. Среди людей в возрасте 25-35 лет согласны с этим 21,7%, а среди молодежи в возрасте 15-25 лет – лишь 15,8%, да и судят они о плюсах и минусах социализма лишь по рассказам старшего поколения.

Среди избирателей отдельных партий более других склонны ностальгировать по социализму сторонники входящих в правящую коалицию Словацкой национальной партии и партии "Курс – социальная демократия". Те, кто поддерживает оппозиционные правоцентристские партии, видят большие преимущества в нынешней жизни.

Примечательно, что опрос не выявил существенных расхождений в отношении к жизни до и после 1989 года мужчин и женщин, в их подходе зафиксированы практически одинаковые показатели в большинстве категорий опрошенных.

Агентство Focus провело данный опрос 24-30 апреля среди 1,04 тысячи граждан республики с различным уровнем образования, профессиональной принадлежности, национальности, в возрасте с 15 лет, проживающих во всех краях страны.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Игорь Тармаев
То ли ещё будет,когда придёт вторая волна Мирового экономического кризиса.Так же будет и в России(уровень жизни в Москве и других города-миллиониках,резко упадёт,как минимум в два раза и тогда остатки флёра капитализма испарятся в головах жителей больших городов и возникнет классический вопрос: кто виноват и что делать,с очевидным выбором социалистического пути развития.)
16:10
11.05.2018
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Виталий Мальков
Наигрались в капитализм...
16:09
11.05.2018
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