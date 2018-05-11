Трамп играет в двойную игру на рынке нефти, заявили в Иране

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что президент США Дональд Трамп играет в двойную игру на нефтяном рынке и своими действиями на самом деле хочет способствовать росту добычи американской сланцевой нефти, при этом ряд стран-членов ОПЕК подыгрывает Вашингтону.

Комментарии министра, опубликованные в официальном микроблоге его ведомства в соцсети Twitter, последовали вслед за решением Трампа во вторник о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, в том числе, направленных против нефтяного сектора Ирана, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Президент Трамп играет в двойную игру на нефтяном рынке. Некоторые члены ОПЕК подыгрывают США. США стремятся нарастить добычу сланцевой нефти. Трамп, с одной стороны, поддерживает высокие цены на нефть и достиг соглашения с союзниками ОПЕК, при этом с другой стороны, на государственном уровне он обвиняет ОПЕК в высоких ценах на бензин", — заявил Зангане.

"ОПЕК должна принимать решения независимо, потому что США хотят более высоких цен на нефть, что невыгодно ОПЕК в долгосрочной перспективе, поскольку предложение (нефти на рынке — ред.) превысит спрос. ОПЕК в долгосрочной перспективе выгодны цены на нефть в диапазоне 60-65 долларов за баррель. Большинство членов ОПЕК согласны с этим, однако некоторые производители подыгрывают США", — добавил он.

Министр нефти Ирана при этом не назвал страны ОПЕК, которые, по его мнению, помогают США в их планах. Однако решение Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном в тот же день поддержала Саудовская Аравия — крупнейший производитель в ОПЕК и самый большой экспортер нефти в мире. Эр-Рияд также заявил, что будет работать с крупнейшими производителями нефти из ОПЕК, вне ОПЕК и потребителями, чтобы снизить последствия любого возможного дефицита на рынке.