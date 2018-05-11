Глава МИД Греции заявил о необходимости реформы ЕС

Мужчина проходит мимо флагов ЕС и Греции в порту на острове Самос. Архивное фото

Мужчина проходит мимо флагов ЕС и Греции в порту на острове Самос. Архивное фото

АФИНЫ, 11 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что Евросоюз должен провести значительные реформы и создать свою собственную оборону, чтобы сохранить позиции в мире и решать возникающие проблемы.

"ЕС должен развиваться как механизм, система институтов, инструмент модернизации для всех нас и самого себя, стать маяком реализации, продвижения и распространения верховенства закона, защитника этого принципа в мировом сообществе. Необходимо вернуться к цели социальной сплоченности", — сказал Котзиас на совещании министров иностранных дел в городке Сунион, вблизи Афин.

В совещании участвуют министры Вышеградской четверки (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии), четырех балканских стран – членов Евросоюза, балканских стран – кандидатов на вступление в ЕС, Кипра и Словении.

"ЕС должен во многом измениться, адаптироваться и продемонстрировать свои сильные стороны", — заявил глава греческого МИД, обозначив ряд проблем, стоящих перед ЕС. Это, по его мнению, усиление институтов Евросоюза и их реформа, баланс в будущем между национальными государствами и институтами ЕС, демократизация, решение социальных проблем.

Говоря о расширении Евросоюза, Котзиас затронул вопрос о кандидатуре Турции.

"Особым вопросом остается вопрос отношений с Россией", — добавил министр.

Котзиас высказался за укрепление военных структур Евросоюза, иначе, по его словам, ЕС останется региональным партнером ЕС и НАТО.

"Сфера обороны и безопасности определяется из отношений между ЕС, НАТО и США. Она должна приобрести независимую функцию обороны или стать региональным партнером двух других. Без столпа обороны ЕС останется экономическим гигантом на глиняных ногах", — считает глава МИД Греции.