Министры экономики Франции, Британии и Германии обсудят суверенитет Европы

ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Министры экономики и финансов Франции, Великобритании и Германии в конце мая соберутся для того, чтобы обсудить шаги по защите экономической независимости Европы и меры в ответ на экстерриториальность американских санкций, сообщил французский министр экономики Бруно Ле Мэр.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Ранее сообщалось, что выход США из соглашения окажет негативное влияние на бизнес ряда крупных европейских компаний, в том числе Airbus, Siemens, Peugeot-Citroen, Renault, Total, Eni, Danieli.

"Мы с президентом Франции, главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом будем бороться, чтобы продвинуться в направлении европейского экономического суверенитета. И я надеюсь, что наши европейские партнеры осознают сложность ситуации", — сказал Ле Мер в эфире радиостанции Europe 1.

"В конце мая я встречаюсь с министрами финансов Великобритании и Германии. И втроем мы будем обсуждать, что мы можем сделать в ответ на решение США об экстерриториальности (санкций). Но настало время принимать срочные меры", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, какой будет ответ Франции и Европы на решение США ввести санкции против тех компаний, которые сотрудничают с Ираном, Ле Мэр сказал: "Ответ – это то, о чем говорил президент Франции вчера, экономическая независимость Европы. Настало время для того, чтобы Европа перешла к действиям в рамках экономического суверенитета, чтобы она снабдила себя теми же инструментами, которыми владеют США для защиты своих экономических интересов. И мы работаем сегодня над тремя конкретными предложениями для того, чтобы подтвердить экономическую независимость на фоне американских экстерриториальных санкций", — добавил министр финансов Франции.