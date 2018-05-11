Новая сделка по Ирану не заменит СВПД, считает Слуцкий

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сделка президента США Дональда Трампа по Ирану не сможет заменить Соглашение о всеобъемлющем плане действий (СВПД), заключенного усилиями мирового сообщества, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Трамп ранее объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. В конце апреля представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США считают необходимым оформить лучшую сделку, чем СВПД.

"Хорошая сделка" Трампа по Ирану не сможет заменить СВПД, заключенное при таких огромных дипломатических усилиях мирового сообщества. На мой взгляд, предложение президента США – очередная уловка, целью которой является оправдание собственных безответственных действий по выходу из СВПД, а также возможна новая попытка дискредитации Тегерана", — сказал Слуцкий журналистам.

"Здесь было бы утопией говорить о том, что новое соглашение имени Трампа может хоть как-то стать базой для формирования мирной архитектуры в регионе, поскольку "хорошая сделка" для США вовсе не означает гарантию международной стабильности и безопасности", — добавил парламентарий.