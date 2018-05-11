Новая сделка по Ирану не заменит СВПД, считает Слуцкий

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сделка президента США Дональда Трампа по Ирану не сможет заменить Соглашение о всеобъемлющем плане действий (СВПД), заключенного усилиями мирового сообщества, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Хорошая сделка" Трампа по Ирану не сможет заменить СВПД, заключенное при таких огромных дипломатических усилиях мирового сообщества. На мой взгляд, предложение президента США – очередная уловка, целью которой является оправдание собственных безответственных действий по выходу из СВПД, а также возможна новая попытка дискредитации Тегерана", — сказал Слуцкий журналистам.
"Здесь было бы утопией говорить о том, что новое соглашение имени Трампа может хоть как-то стать базой для формирования мирной архитектуры в регионе, поскольку "хорошая сделка" для США вовсе не означает гарантию международной стабильности и безопасности", — добавил парламентарий.