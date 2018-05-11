Посольство США в Иерусалиме откроется 14 мая

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Посольство США в Иерусалиме откроется, как и было запланировано, в понедельник 14 мая, в день 70-летия образования Израиля, сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Мы очень рады, что в понедельник утром откроем наше посольство в Иерусалиме… Мы ожидаем около ста человек (на открытии), мы ждем несколько высокопоставленных гостей из конгресса, будет президентская делегация. Мы очень горды тем фактом, что смогли открыть посольство, как говорит президент, раньше графика и в рамках бюджета", — сказал он.

Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.