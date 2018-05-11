Савченко отказалась от защиты

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, в пятницу вновь отказалась от защитников, заявил РИА Новости ее адвокат Олег Соловей.

Ранее адвокат Савченко Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле против Савченко. Свое решение он объяснил разными взглядами на ведение защиты. Сестра Надежды Савченко Вера заявила, что депутат сама отказалась сотрудничать с защитником.

"Она (Надежда Савченко – ред.) сегодня при мне и при (Дмитрии) Бугае (втором адвокате в деле — ред.) подписала отказ от всех адвокатов", — сказал Соловей. Он заявил, что адвокаты прекратили защищать Савченко "в связи с грубым вмешательством ее сестры Веры Савченко в ведение адвокатского процесса".

В то же время Вера Савченко сообщила РИА Новости, что ее сестра по состоянию на пятницу голодает уже 50 день.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.