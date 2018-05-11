Депутат ЕП заявил, что готов пойти в тюрьму вместо правозащитников в Латвии

РИГА, 11 мая — РИА Новости. Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил, что готов пойти в тюрьму вместо арестованных в Латвии правозащитников Александра Гапоненко и Владимира Линдермана, выступающих в поддержку русских школ.

Ранее Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний. После этого Гапоненко и Линдерман были арестованы.

Митрофанов в пятницу распространил открытое письмо, в котором предложил властям Латвии провести обмен.

"В условиях, когда по наущению правящих политиков Полиция безопасности развязала беспрецедентную травлю в отношении рядовых участников Вселатвийского родительского собрания, а также преследование лидера моей партии Татьяны Жданок, произвела аресты общественных деятелей Александра Гапоненко и Владимира Линдермана… я, Мирослав Митрофанов, сопредседатель партии "Русский союз Латвии" и спикер Штаба защиты русских школ, беру всю ответственность на себя лично за организацию Собрания 31 марта сего года и за все, что произошло на этом мероприятии", — написал депутат в письме, которое попало в распоряжение РИА Новости.

Митрофанов также заявил, что готов взять на себя всю ответственность за проведенное мероприятие.

"Для того, чтобы остановить бессмысленные допросы ни в чем не повинных людей, часть из которых не имеют отношения к политическим организациям, я готов дать ответы на вопросы, которые интересуют следователей. В частности, ответственно подтверждаю, что вопрос о форме, времени и месте проведения собрания я решал лично, и я же давал организационные поручения о проведении мероприятия. Ни для кого не является секретом тот факт, что я лично вёл собрание и определял, кто и когда будет выступать", — написал Митрофанов.

Он также готов обратится к Европарламенту с просьбой лишить его депутатского иммунитета.

"На ожидаемый вопрос об иммунитете депутата Европарламента, которым я на данный момент обладаю, я должен заявить следующее: наличие иммунитета не является препятствием для взаимодействия с полицией. Я готов лично явиться во взаимно приемлемые сроки в полицию для того, чтобы дать пояснения о том, как я организовывал собрание. Мало того, если на свободу до суда будут выпущены из тюрьмы мои товарищи Гапоненко и Линдерман, я готов просить Европарламент о снятии с меня депутатского иммунитета, по принятии этого решения готов находиться под арестом вместо моих товарищей. При этом ожидаю от государства обещания остановиться от дальнейших задержаний и грубого силового давления на других участников Родительского собрания", — написал Митрофанов.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

На организованном Русском союзе Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой.