Премьер Чехии допустил возможность досрочных выборов в парламент

ПРАГА, 11 мая — РИА Новости. Если новая правящая коалиция Чехии, состоящая из движения ANO и социал-демократов, не получит одобрения, весной 2019 года придется проводить досрочные выборы в парламент, совместив их с европейскими, заявил в пятницу журналистам премьер-министр страны и лидер движения ANO Андрей Бабиш.

Ранее в пятницу для СМИ был предоставлен проект коалиционного соглашения о создании правительства с участием движения ANO и социал-демократов, ставший результатом трехмесячных межпартийных переговоров. В соглашении говорится о приоритетах будущего кабинета, в котором 5 из 15 министерских портфелей будет выделено социал-демократам.

"Если в результате предстоящего внутрипартийного референдума у социал-демократов не будет поддержана идея об их коалиции с нашим движением или наше будущее правительство не встретит поддержку в парламенте, не останется иного варианта, как провести досрочные выборы в парламент весной 2019 года, совместив их с выборами в Европарламент", — сказал Бабиш.

Парламентские выборы в Чехии состоялись в октябре 2017 года, их с убедительным преимуществом выиграло движение ANO. После этого президент Милош Земан поручил Бабишу сформировать правительство, однако оно в январе этого года не получило вотум доверия в парламенте. Тем не менее, Земан предоставил Бабишу вторую попытку создать кабинет.

Предполагается, что в случае одобрения на референдуме у социал-демократов их коалиции с движением ANO, Бабиш в июне вновь обратится в парламент за вотумом доверия для своего правительства, которому при голосовании на сей раз пообещали свою поддержку также коммунисты.

Как показывают последние опросы общественного мнения, движение ANO по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у избирателей, за него готово проголосовать около 31% населения. В свою очередь, популярность социал-демократов снизилась до 5,5%. Этот фактор также может оказать влияние на референдум в этой партии о создании коалиции с ANO.