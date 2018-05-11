СМИ сообщили, кто может присутствовать на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Японская газета "Майнити" не исключила вероятности присутствия председателя КНР Си Цзиньпина в ходе запланированного на 12 июня саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре.

Подобные слухи, по утверждению издания, ходят в дипломатических кругах США. Кроме этого источник газеты в Совете национальной безопасности США также заявил, что "существует вероятность" присутствия главы третьего государства, но не привел каких-либо подробностей.

В четверг Дональд Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.

Сингапурская газета Straits Times не исключила, что встреча американского президента и лидера КНДР может состояться в отеле Shangri-La.

В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит лидеров Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.