ЕС не должен платить за выход США из соглашения по Ирану, считают в Париже

ПАРИЖ, 11 мая — РИА Новости. Экстерриториальный характер возможных американских санкций в отношении Ирана неприемлем, Европа будет защищать интересы своих компаний, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Parisien.

"Мы говорим американцам, что санкции, которые они собираются принять, касаются их. Но мы считаем, что экстерриториальность их санкций является неприемлемой. Европейцы не должны платить за выход США из соглашения, которому они сами же способствовали", — сказал Ле Дриан.

Он отметил, что Европа должна предпринять необходимые меры для защиты интересов компаний и начать переговоры с Вашингтоном по этому поводу.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани отметил, что Тегеран не выходит из соглашения, поскольку договоренность продолжит существовать между ним и оставшимися пятью странами, участвовавшими в переговорах.