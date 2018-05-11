В Иране пригрозили "сровнять с землей" Тель-Авив

Иранская система ПВО во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни. Архивное фото

Иранская система ПВО во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни. Архивное фото

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами заявил, что если Израиль будет действовать "безрассудно", то Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены. Его слова передает телеканал IRIB.

"Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но напротив, наша политика — это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть. Если же он поступит безрассудно, то мы сровняем с землей Тель-Авив и Хайфу", — заявил Хатами.

Накануне Израиль атаковал на сирийской территории десятки объектов иранских формирований "Аль-Кудс". В Армии обороны Израиля заявили, что это стало ответом на ракетный обстрел с иранских позиций в Сирии, и добавили, что заранее оповестили об ударе российских военных. При этом в Иране утверждают, что непричастны к атаке, которую называют ответной реакцией Сирии на израильскую агрессию.

В российским МИД отметили, что эта ситуация вызывает обеспокоенность, и призвали все стороны к сдержанности.