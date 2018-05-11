Гибель россиянки на курорте в Андалусии считают несчастным случаем

МАДРИД, 11 мая – РИА Новости, Елена Шестернина. Причиной смерти гражданки России в испанском курортном городе Рокетас-де-Мар (провинция Альмерия, автономное сообщество Андалусия) стала случайность, сообщили РИА Новости в Гражданской гвардии Испании.

В четверг родственники 31-летней жительницы Илишевского района Башкирии Гульнур Киямовой сообщили РИА Новости, что женщина погибла в Альмерии, отравившись газом, и они ищут средства для транспортировки ее тела на родину.

Как уточнили в Гражданской гвардии, ЧП произошло в квартире, которую снимала россиянка и гражданин Испании в жилом доме в городе Рокетас-де-Мар. Подобные квартиры часто арендуют на короткое время туристы, приезжающие на отдых на этот курорт. В результате случайности – возникла проблема с отопительным газовым котлом – два человека погибли: гражданка России и гражданин Испании, сообщили в ведомстве.

"Других жертв или пострадавших нет. При этом были эвакуированы жильцы этого дома, а также расположенного рядом отеля – около 80 человек", — добавил собеседник агентства.

Генеральное консульство России в Барселоне оказывает помощь родственникам для доставки тела Киямовой в Россию. "Подтверждаем факт смерти российской гражданки в жилом доме в Рокетас-де-Мар (провинция Альмерия). Генеральное консульство находится в контакте с правоохранительными органами Испании, расследующими данное происшествие. Родственникам умершей оказывается необходимое консульское содействие", — сообщили РИА Новости дипломаты.